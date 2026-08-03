Випередив Джошуа та Вайлдера: Усик повернувся до рейтингу WBO у надважкій вазі та одразу посів друге місце

До списку увійшов колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25−0, 16 КО). Українець одразу посів другу позицію в рейтингу.

Нагадаємо, Усик відмовився від титулу WBO минулого року, однак не міг потрапити до рейтингу організації, оскільки володів чемпіонськими поясами інших провідних боксерських організацій.

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Ще один представник України — чемпіон WBO Europe Віктор Вихрист (18−1, 11 КО) — залишився на 10-й сходинці рейтингу.

Рейтинг WBO у надважкій вазі:

Чемпіон — Даніель Дюбуа (Велика Британія)

1. Мозес Ітаума (Велика Британія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Філіп Хргович (Хорватія)

4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

5. Фабіо Вордлі (Велика Британія)

6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

7. Баходір Жалолов (Узбекистан)

8. Деонтей Вайлдер (США)

9. Френк Санчес (Куба)

10. Віктор Вихрист (Україна)

11. Нельсон Хиса (Албанія)

12. Густаво Трухільйо (Куба)

13. Річард Ріакпоре (Велика Британія)

14. Брендон Мур (США)

15. Браянт Дженнінгс (США)

Зазначимо, що Олександр Усик раніше володів чемпіонськими титулами у надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та IBO.

26 червня українець звільнив усі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Останній бій Усик провів 23 травня в єгипетській Гізі. Він переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

Раніше В’ячеслав Сенченко обрав суперника для прощального бою Усика.