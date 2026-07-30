World Boxing зняла всі санкції з російських боксерів і допустила їх до турнірів

Всесвітня боксерська організація World Boxing, що є головним керівним органом аматорського боксу, допустила російських спортсменів до змагань без обмежень.

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Виконавчий комітет World Boxing ухвалив рішення дозволити російським боксерам виступати на тих самих умовах, що й представникам інших національних федерацій, повідомляє пресслужба організації.

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Водночас у World Boxing наголосили, що російські делегації перебуватимуть під посиленим контролем. Організація заявила, що суворо стежитиме за їхньою поведінкою під час турнірів, а також за дотриманням антидопінгових протоколів.

World Boxing була створена у 2023 році після того, як Міжнародна асоціація боксу (IBA) під керівництвом путініста Умара Кремльова остаточно втратила визнання Міжнародного олімпійського комітету (МОК) через корупційні скандали, проблеми з управлінням і фінансами. World Boxing отримала визнання МОК і займатиметься організацією боксерських змагань на Олімпіаді-2028.

У листопаді 2025-го дворазовий чемпіон світу в середній вазі та срібний призер Олімпійських ігор-2004 Геннадій Головкін став президентом World Boxing. РФ та Білорусь приєдналися до World Boxing у березні цього року, а у квітні їх допустили до змагань під егідою організації без прапора і гімну.

Нагадаємо, 7 червня МОК рекомендував спортивним федераціям скасувати санкції проти Росії та дозволити спортсменам повернутися на міжнародні турніри.

Після рішення МОК Міжнародна федерація волейболу допустила національні збірні Росії до турнірів та відновила їх у світовому рейтингу. Аналогічне рішення ухвалили Міжнародна федерація настільного тенісу та Міжнародна федерація гандболу. Водночас у хокеї росіян не допустили до чемпіонату світу 2027 року.