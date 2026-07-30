World Boxing зняла всі санкції з російських боксерів і допустила їх до турнірів

30 липня, 21:35
Казахстанець Геннадій Головкін — президент World Boxing (Фото: World Boxing)

Казахстанець Геннадій Головкін — президент World Boxing (Фото: World Boxing)

Всесвітня боксерська організація World Boxing, що є головним керівним органом аматорського боксу, допустила російських спортсменів до змагань без обмежень.

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Виконавчий комітет World Boxing ухвалив рішення дозволити російським боксерам виступати на тих самих умовах, що й представникам інших національних федерацій, повідомляє пресслужба організації.

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Водночас у World Boxing наголосили, що російські делегації перебуватимуть під посиленим контролем. Організація заявила, що суворо стежитиме за їхньою поведінкою під час турнірів, а також за дотриманням антидопінгових протоколів.

World Boxing була створена у 2023 році після того, як Міжнародна асоціація боксу (IBA) під керівництвом путініста Умара Кремльова остаточно втратила визнання Міжнародного олімпійського комітету (МОК) через корупційні скандали, проблеми з управлінням і фінансами. World Boxing отримала визнання МОК і займатиметься організацією боксерських змагань на Олімпіаді-2028.

У листопаді 2025-го дворазовий чемпіон світу в середній вазі та срібний призер Олімпійських ігор-2004 Геннадій Головкін став президентом World Boxing. РФ та Білорусь приєдналися до World Boxing у березні цього року, а у квітні їх допустили до змагань під егідою організації без прапора і гімну.

Нагадаємо, 7 червня МОК рекомендував спортивним федераціям скасувати санкції проти Росії та дозволити спортсменам повернутися на міжнародні турніри.

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Після рішення МОК Міжнародна федерація волейболу допустила національні збірні Росії до турнірів та відновила їх у світовому рейтингу. Аналогічне рішення ухвалили Міжнародна федерація настільного тенісу та Міжнародна федерація гандболу. Водночас у хокеї росіян не допустили до чемпіонату світу 2027 року.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Бокс

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