Боксерів із Росії та Білорусі допустили до змагань під егідою World Boxing без прапора і гімну

Світова боксерська організація World Boxing, яка є головним керівним органом аматорського боксу, офіційно затвердила процедуру допуску спортсменів із Росії та Білорусі до своїх змагань у статусі нейтральних.

Рішення було ухвалене Виконавчим комітетом World Boxing у квітні 2026 року та узгоджене з підходом Міжнародного олімпійського комітету (МОК), повідомляє пресслужба боксерської організації.

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Згідно з новими правилами, представники РФ і Білорусі не зможуть виступати під національними прапорами, використовувати державну символіку чи гімни. У разі перемог на церемоніях нагородження застосовуватиметься символіка AIN (Individual Neutral Athletes). На формі боксерів дозволено лише напис AIN без будь-яких згадок про Росію чи Білорусь, тренери й персонал також зобов’язані дотримуватися повністю нейтрального дрес-коду протягом турнірів.

Окрему увагу приділено процедурі перевірки. Усі дорослі спортсмени проходитимуть незалежну перевірку, яка має підтвердити відсутність підтримки війни проти України, зв’язків із військовими чи силовими структурами, а також участі в змаганнях під егідою військових організацій після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, World Boxing була створена у 2023 році після того, як Міжнародна асоціація боксу (IBA) під керівництвом путініста Умара Кремльова остаточно втратила визнання МОК через корупційні скандали, проблеми з управлінням і фінансами. World Boxing отримала визнання МОК і займатиметься організацією боксерських змагань на Олімпіаді-2028.

У листопаді 2025-го дворазовий чемпіон світу в середній вазі та срібний призер Олімпійських ігор-2004 Геннадій Головкін став президентом World Boxing. РФ та Білорусь приєдналися до World Boxing у березні цього року.