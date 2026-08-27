«Не хочуть ризикувати і зірвати куш». Український ексчемпіон обрав Усику суперника для останнього бою в кар'єрі

Колишній володар титулу WBA у напівсередній вазі Юрій Нужненко не вірить у потенційний третій бій Усика і Ф’юрі.

Нещодавно українець підтвердив, що наступний поєдинок стане для нього останнім у кар'єрі. В інтерв'ю NV Нужненко заявив, що хотів би побачити протистояння Олександра з 21-річним британцем Мозесом Ітаумою.

Реклама

«Суперник Усика для останнього бою? Це вже буде він вирішувати. Було б цікаво, щоб подивитися на нього проти Мозеса Ітауми. У нього зараз бій проти Хроговича. Не знаю, що там буде. І ще вони з хотіли з Вайлдером, але це під великим питанням. Вони ж самі ризикувати не хочуть. І хочуть, щоб був цікавий бій. Щоб зірвати, як то кажуть, останній призовий куш.

Трилогія з Ф’юрі? Ні. Я думаю, там вже все вирішилося. Усик зараз розбере Ф’юрі ще більш впевнено, ніж другого разу. Якщо в першому бою було більше таке, то в другому вже більш впевнено розібрав. У третьому, я думаю, він переможе вже достроково", — сказав Нужненко.

Нагадаємо, що 29 серпня Ітаума битиметься за вакантний титул IBF із Філіпом Хрговичем.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх титулів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Олександр пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець ставав абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях (двічі у хевівейті), а також є олімпійським чемпіоном Лондона-2012.

Раніше ми писали, що Юрій Нужненко назвав найкращих боксерів в історії України.