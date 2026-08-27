Усик та Ломаченко на вершині. Названо найкращих боксерів в історії України — рейтинг Нужненка
Найкращі боксери України (Фото: Колаж NV)
Колишній чемпіон світу Юрій Нужненко вважає Олександра Усика найкращим українським боксером усіх часів.
В інтерв'ю NV ексбоєць також виділив братів Кличків, Сидоренків, Сергія Дзинзирука, Андрія Котельника та Василя Ломаченка, а найкращою українською боксеркою назвав Аліну Шатернікову.
«Найкращі боксери в історії України? Зі свого оточення — брати Клички, Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, брати Володимир і Валерій Сидоренки. Далі молодь пішла — Олександр Усик і Василь Ломаченко, потім із ними ще Сергій Дерев’янченко. Найкраща наша боксерка — Аліна Шатернікова. У нас великий потенціал боксерів.
Хто ж найкращий? Зараз, дивлячись на результати, — Усик і Ломаченко. Якщо дивитися за завойованими титулами, і в аматорах, і в професіоналах, то, звісно, Олександр і Василь. Якщо вибирати одного — то Усик", — сказав Нужненко.
Досягнення боксерів:
Олександр Усик — абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях (двічі у хевівейті), олімпійський чемпіон Лондона-2012.
Василь Ломаченко — колишній чемпіон у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон (2008 та 2012).
Володимир Кличко — ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF та WBA, олімпійський чемпіон-1996.
Віталій Кличко — ексволодар титулів за версіями WBO, WBC та The Ring у надважкій вазі.
Володимир Сидоренко — колишній чемпіон світу за версією WBA у легшій ваговій категорії, бронзовий призер Олімпіади-2000 у Сіднеї.
Валерій Сидоренко — триразовий чемпіон світу серед військовослужбовців, чемпіон Європи-2000.
Сергій Дзинзирук — колишній володар титулу WBO у першій середній вазі.
Андрій Котельник — ексчемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі, срібний призер Олімпіади-2000.
Аліна Шатернікова — дворазова чемпіонка світу за версіями WBF та GBU, триразова чемпіонка Європи.
Раніше ми писали, що ексчемпіон світу оцінив шанси Володимира Кличка побити рекорд Формана.