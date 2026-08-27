В інтерв'ю NV ексбоєць також виділив братів Кличків, Сидоренків, Сергія Дзинзирука, Андрія Котельника та Василя Ломаченка, а найкращою українською боксеркою назвав Аліну Шатернікову.

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«Найкращі боксери в історії України? Зі свого оточення — брати Клички, Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, брати Володимир і Валерій Сидоренки. Далі молодь пішла — Олександр Усик і Василь Ломаченко, потім із ними ще Сергій Дерев’янченко. Найкраща наша боксерка — Аліна Шатернікова. У нас великий потенціал боксерів.

Хто ж найкращий? Зараз, дивлячись на результати, — Усик і Ломаченко. Якщо дивитися за завойованими титулами, і в аматорах, і в професіоналах, то, звісно, Олександр і Василь. Якщо вибирати одного — то Усик", — сказав Нужненко.

Досягнення боксерів:

Олександр Усик — абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях (двічі у хевівейті), олімпійський чемпіон Лондона-2012.

Василь Ломаченко — колишній чемпіон у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон (2008 та 2012).

Володимир Кличко — ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF та WBA, олімпійський чемпіон-1996.

Віталій Кличко — ексволодар титулів за версіями WBO, WBC та The Ring у надважкій вазі.

Володимир Сидоренко — колишній чемпіон світу за версією WBA у легшій ваговій категорії, бронзовий призер Олімпіади-2000 у Сіднеї.

Валерій Сидоренко — триразовий чемпіон світу серед військовослужбовців, чемпіон Європи-2000.

Сергій Дзинзирук — колишній володар титулу WBO у першій середній вазі.

Андрій Котельник — ексчемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі, срібний призер Олімпіади-2000.

Аліна Шатернікова — дворазова чемпіонка світу за версіями WBF та GBU, триразова чемпіонка Європи.

Раніше ми писали, що ексчемпіон світу оцінив шанси Володимира Кличка побити рекорд Формана.