«Для військових завжди двері відчинені». Ексчемпіон світу викладає в університеті та тренує боксерів в Україні

Після завершення кар'єри ексволодар титулу WBA у напівсередній вазі одразу розпочав тренерську роботу. Свій останній бій Нужненко провів 1 червня 2012 року, поступившись поляку Мацею Сулецькому.

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Зараз Юрій Іванович викладає в університеті й навчає початківців боксу в Броварах, а дозвілля намагається проводити з родиною.

— Юрію Івановичу, ви зараз і тренуєте, і викладаєте. Розкажіть, як виглядає ваш звичайний день зараз?

Понеділок, середа, п’ятниця — зранку університет, державний торговельно-економічний університет, потім трохи після обіду — два інших зали. Вівторок, четвер, субота — тренування груп та індивідуальні заняття. Тому активно.

— Переманюєте студентів на бокс?

Навіщо їх переманювати, якщо вони й так займаються? У них, до речі, в університеті на фізкультурі можна обрати будь-який вид спорту. У нас багато і футболу, і легкої атлетики, і перетягування каната, і плавання. Тобто повний олімпійський цикл. Хто що бажає — той і обирає. Вони самі вибирають собі вид спорту.

— Розкажіть, кого тренуєте? Аматорів, початківців чи, можливо, є професіонали?

Ні, всі для себе. В університеті є такі студенти, які намагаються десь змагатися, але це дуже мало. Тому що вони в університеті в основному стараються вчитися, адже вища освіта потрібна, треба заробляти, вчитися. А змагання — це вже більше про те, що треба робити упор на тренування. Тому розірватися людям дуже важко.

— Як війна вплинула на вашу роботу тренером? Поменшало людей чи, навпаки, побільшало?

Ну, як сказати. В принципі, тут, може, трошки все ж таки менше стало, але люди є, приходять, стараються. Військових, до речі, звісно, що побільшало, тому що дуже багато людей воює, у кого є можливість — ходять ще й тренуються. Не всі ж постійно перебувають на передовій. Є ротації, і коли люди повертаються, приходять на тренування. Для військових у мене завжди двері відчинені, як то кажуть.

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— А вільний час маєте? Як проводите? Можливо, якесь хобі маєте?

Люблю шахи, шашки, теніс. Футбол часу не вистачає грати. А так, неділя — вихідний, стараюся бути із сім'єю. Якщо десь вийде на природу на вихідні — то добре. У нас поруч красивий парк у Броварах, то, слава Богу, хоч у парк виходить. Є можливість вийти погуляти, у нас красиво.

— Ваші учні часто вам ставлять питання про вашу кар'єру?

Коли у мене у Facebook з’являється нагадування, що в тому році, в такий час, Юрій Іванович або захистив, або завоював титул.

У нас це постійно пригадується. Пригадують, питають, розповідаю, ділюся. Коли тренуєш, то постійно є обмін інформацією. Ділюся своїм ремеслом.

Раніше ми писали, що Юрій Нужненко оцінив шанси Володимира Кличка побити рекорд Формана.