«Гроші віддавати просто так не хочуть». Ексчемпіон світу розповів про обман українських боксерів у Польщі

Ексчемпіон світу провів 140 поєдинків в аматорах, у яких здобув 110 перемог. Професійний шлях Юрій Іванович розпочав після поразки Сергію Доценку в боротьбі за місце на Олімпіаді-2000 у Сіднеї.

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Перший час Нужненко боксував за польський клуб із Познані. У розмові з журналістом NV боксер розповів, як власник обманював українців.

— Важко вам дався перехід у профі-бокс?

Всі казали, що мій стиль введення бою ближчий до професіоналів. Якщо ви бачили мої поєдинки, то в мене більш пресингуючий стиль.

Постійно атакую — це цікаво для глядачів і допомагає долати суперника.

— Перший час ви боксували в Польщі. Як так сталося? Як надійшла пропозиція боксувати?

Я виступав за аматорський клуб у Польщі - Познань. Там була клубна система. Тоді це було дуже модно. І дуже багато українців виступали. Боксували і за збірну України. До речі, у нас одного часу проводився клубний чемпіонат. Так само, як у Польщі, так і в Україні. І виступали. Там проводилися поєдинки раз на місяць, два рази на місяць. Клуб на клуб. І так я виступав за польський клуб.

— А як поляки українців приймали тоді?

Намагалися трошки дурити. Але це, я думаю, в усі часи є і буде. Тому що так само, як буває у нас, і в Україні дурять, і там дурять. Тобто ніхто просто так гроші віддавати не хоче, як то кажуть.

— Дурити — це менші гонорари виплачували, так?

Звичайно, менше хотіли платити. Кожен, як то кажуть, хазяїн, господар клубу намагається економити, щоб було дешевше.

За свою кар'єру Нужненко був інтерконтинентальним та тимчасовим чемпіоном WBA, а згодом володів регулярним поясом. На профірингу Юрій провів 35 боїв, здобув 31 перемогу, зазнав трьох поразок, а один його бій завершився внічию.

Зараз Юрій Нужненко викладає в університеті та тренує боксерів у Броварах.

Раніше ми писали, що ексчемпіон світу пригадав, що отримували українські боксери за перемоги в аматорах.