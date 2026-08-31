«Ти ще сирий, не поїдемо». Зірка українського боксу зізнався, про що шкодує у своїй кар'єрі

31 серпня, 18:03
Юрій Нужненко (Фото: instagram.com/yura_nuzhnenko)

Юрій Нужненко (Фото: instagram.com/yura_nuzhnenko)

Колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі Юрій Нужненко пишається оточенням близьких людей, які були поруч під час його кар’єри.

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Саме це українець назвав найціннішим моментом у своєму боксерському шляху. Також журналіст NV запитав Юрія Івановича, про що він найбільше шкодує.

Нужненко пригадав момент, коли не поїхав на чемпіонат світу 1995 року за рекомендацією тренера.

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https://www.youtube.com/embed/wvoLIZ3ID7c?si=Z8QHFMuS1T1WIilU

«Найцінніший момент? Коло друзів. Завжди, у будь-яке місце поїдеш, є хороші друзі, які пригостять, допоможуть. І це радує.

Чи шкодую про щось? Особливо ні. На початку аматорської кар'єри, у 1995 році, я став чемпіоном України. Можна було поїхати на чемпіонат світу, але тренер каже: «Юра, давай почекаємо ще трошки. Ще рано, ти ще трошки сиренький, не поїдемо».

Оце іноді в голові спливає, пригадується, що треба було все ж ризикнути й поїхати на чемпіонат світу.

А так у мене по аматорах, коли виступав, єдине з таких європейських досягнень — третє місце на Кубку Європи", — сказав Нужненко.

За свою кар'єру Нужненко був інтерконтинентальним та тимчасовим чемпіоном WBA, а згодом володів регулярним поясом. На профірингу Юрій провів 35 боїв, здобув 31 перемогу, зазнав трьох поразок, а один його бій завершився внічию.

Зараз Юрій Нужненко викладає в університеті та тренує боксерів у Броварах.

Раніше ми писали, що український ексчемпіон світу розповів, чому хулігани боялися з ним зв’язуватися.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Бокс Юрій Нужненко

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