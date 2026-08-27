«Постійно тренується». Ексчемпіон світу оцінив шанси Володимира Кличка побити рекорд Формана

В інтерв'ю NV ексволодар титулу WBA у напівсередній вазі заявив, що Кличко постійно підтримує форму й навіть здатен побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу в історії. Це досягнення підкорилося американцю у 1994 році у віці 45 років.

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Цікаво, що й сам Нужненко не проти провести шоубій.

Юрій Нужненко про можливе повернення Кличка / Фото: instagram.com/yura_nuzhnenko

— Юрію Івановичу, зараз у боксі модно проводити різні шоубої, як Мейвезер чи Пак’яо. Не розглядаєте таких варіантів?

Не було таких пропозицій.

— А якби була?

Без питань. Форму підтримую, за бажання можна зробити.

— Зараз говорять і про повернення Володимира Кличка. Вірите в це?

Звичайно. Судячи зі своєї форми, я думаю, Володя ще може бути в кращій формі. У мене часу на відпочинок менше, у нього більш вільний спосіб життя. Тим паче, знаю, що він постійно підтримує форму: і бігає, і тренується.

Свій окремий зал, і не один, вони мають.

— Чи зміг би побити рекорд Формана? Чи переміг би когось із чемпіонів?

Елементарно. Хотілося би подивитися, в якій він зараз формі. Це психологічно це має велике значення. Треба налаштуватися на роботу, добре вивчити суперника, підібрати хорошу команду, щоб нормально підійти до бою. І без питань.

Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Свій останній бій українець провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) та WBA (2011−2015).

Раніше тренер назвав боксера, з яким Кличку не варто битися за титул.