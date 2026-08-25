Президент України Володимир Зеленський зустрівся з легендарним американським боксером Теренсом Кроуфордом, який прибув до Києва .

Під час зустрічі Кроуфорд подарував Зеленському цуценя американського пітбультер'єра — дівчинку, якій 3,5 місяця. Цуценя звати Фрея — на честь майбутньої системи протиповітряної оборони FREYJA.

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Дідусь Фреї — пес Атос — пережив російську окупацію Бучі. Після визволення його врятували українські воїни і тепер він живе у Х’юстоні.

Крім того, Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук передав Зеленському унікальний персональний пояс чемпіона світу WBC, виготовлений спеціально для нього. На боковій частині поясу розміщено портрети самого Зеленського, довічного президента WBC Хосе Сулеймана та непереможеного чемпіона Флойда Мейвезера.

«Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу», — написав Зеленський.

Кроуфорд підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Зокрема, у квітні 2022 року американець записав звернення через WBC Ukraine із закликом підтримувати українців.

Кроуфорд завершив професійну кар'єру у грудні 2025 року. Його останній бій відбувся у вересні того ж року — американець піднявся одразу на дві вагові категорії та переміг Сауля Альвареса.

За кар'єру Кроуфорд здобув 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 з них — нокаутом.

Теренс — перший боксер в епоху чотирьох основних чемпіонських поясів, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу у трьох різних вагових категоріях.

Кроуфорд має дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком.

Раніше повідомлялося, що Усик подарував Кроуфорду годинник.