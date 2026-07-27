У ніч на 27 липня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбувся турнір Zuffa Boxing 9.

Головною подією шоу став поєдинок у другій середній вазі, в якому зустрілися пуерториканець Едгар Берланга (23−2, 18 КО) та Стівен Батлер (38−5-1, 32 КО) з Канади.

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Наприкінці другого раунду Батлер завдав потужного удару, після якого Берланга опинився на настилі рингу.

Після падіння Едгар активізувався й почав завзято атакувати. Вже в шостому раунді Берланга збив Батлера з ніг, відправивши його в нокдаун.

Канадець підвівся і зумів продовжити бій. У наступній трихвилинці Берланга продовжив бити суперника, внаслідок чого рефері зупинив бій.

Варто зазначити, що суддя впав разом із Батлером на канати, коли зупинив бій.

Берланга здобув 24-ту перемогу на професійному рівні й першу — після поразки від Хамзи Шираза в липні 2025 року.

Батлер поступився вперше за п’ять боїв: востаннє він програв у червні 2024 року Патрісу Вольні — також технічним нокаутом.

Раніше повідомлялося, що українець Владислав Сіренко брутально нокаутував відомого суперважковаговика Отто Валліна на останніх секундах бою.