Звинувачує ЗМІ у поширенні фейків: Аргентина готує судові позови після поразки у фіналі ЧС-2026

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) планує виступити проти дезінформаційної кампанії, яка, за її словами, була спрямована проти національної збірної та її футболістів під час ЧС-2026.

За даними FootMercato, після поразки від Іспанії з рахунком 0:1 у фіналі ЧС-2026 в Аргентині зросло невдоволення подіями навколо команди. Протягом чемпіонату світу збірна опинялася в епіцентрі численних суперечок — щодо суддівства, поведінки гравців, стилю гри та публікацій у соціальних мережах.

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AFA готує позови через поширення неправдивих звинувачень, підроблених або неперевірених зображень, а також контенту без доказів. У федерації вважають, що під час турніру було завдано шкоди репутації збірної та її гравців.

Потенційними відповідачами можуть стати як великі медіа, так і користувачі соціальних мереж у X, Instagram, TikTok та інших платформах, які поширювали матеріали, що в AFA вважають наклепницькими. Юристи асоціації вже збирають публікації, відео та інші матеріали, які можуть бути використані як докази.

Зазначається, що AFA планує захищати імідж національної збірної та її футболістів після чемпіонату світу, який завершився для команди втратою титулу.

Повідомлялось, що президента Футбольної асоціації Аргентини Клаудіо Тапіа зупинили перед вильотом із США після ЧС-2026.

Раніше стало відомо, що в Аргентині фанати вимагають переграти фінал ЧС-2026. Петиція вже зібрала понад 61 500 підписів.

Повідомлялось, що Роберто Аяла, член тренерського штабу Ліонеля Скалоні у збірній Аргентини, прокоментував конфлікт із футболістами збірної Іспанії після фінального свистка у фіналі чемпіонату світу.

Крім того, Тьєррі Анрі назвав винуватця поразки Аргентини у фіналі ЧС-2026.