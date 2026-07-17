75,5 км за 7 матчів: півзахисник збірної Аргентини подолав найбільшу дистанцію на ЧС-2026

Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Макаллістер провів 13 матчів на чемпіонатах світу та жодного разу не програвав.

За сім матчів на турнірі 27-річний хавбек пробіг 75,5 км — це найкращий показник серед усіх учасників Мундіалю, повідомляє Kop Fever із посиланням на журналіста та аналітика Ліама Беккера.

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Також Макаллістер встановив ще одне досягнення: він провів 13 матчів на чемпіонатах світу та жодного разу не програвав. На його рахунку 11 перемог і дві нічиї, які завершилися перемогами Аргентини в серіях пенальті.

На ЧС-2026 півзахисник став одним із важливих гравців команди Ліонеля Скалоні. Він забив вирішальний гол у чвертьфіналі проти Швейцарії (1:0) та відіграв увесь півфінальний матч проти Англії (2:1), допомігши Аргентині вдруге поспіль вийти до фіналу чемпіонату світу.

Зазначимо, Макаллістер виступає за англійський Ліверпуль на позиції центрального півзахисника. У сезоні-2025/26 він провів 37 матчів в АПЛ, забив два голи та віддав чотири результативні передачі. За збірну Аргентини хавбек зіграв понад 30 матчів.

У фіналі чемпіонату світу-2026 Аргентина зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться у неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Раніше повідомлялось, що Фернандес потролив збірну Англії після перемоги Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Колишній тренер юнацьких збірних Іспанії Хінес Мелендес згадав, як намагався переконати юного Ліонеля Мессі виступати за Іспанію.