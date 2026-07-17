75,5 км за 7 матчів: півзахисник збірної Аргентини подолав найбільшу дистанцію на ЧС-2026

17 липня, 12:42
Алексіс Макаллістер (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray)

Алексіс Макаллістер (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray)

Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Макаллістер провів 13 матчів на чемпіонатах світу та жодного разу не програвав.

Читайте також:
«Кидає виклик часу». Шакіра звернулася до Ліонеля Мессі та його дружини Антонели Роккуццо після виходу Аргентини у фінал ЧС-2026

За сім матчів на турнірі 27-річний хавбек пробіг 75,5 км — це найкращий показник серед усіх учасників Мундіалю, повідомляє Kop Fever із посиланням на журналіста та аналітика Ліама Беккера.

Реклама

https://twitter.com/KopFever/status/2077707875397534090?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2077707875397534090%7Ctwgr%5E10a1d9ede35d08c94ba4f4b1a3d436783d953011%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fnews%2Fstav-vidomyy-nedootsinennyy-heroy-chs-2026-zirka-liverpulya-vstanovyv-rekord-dosi-neperemozhnyy-na-mundialyakh-954134

Також Макаллістер встановив ще одне досягнення: він провів 13 матчів на чемпіонатах світу та жодного разу не програвав. На його рахунку 11 перемог і дві нічиї, які завершилися перемогами Аргентини в серіях пенальті.

На ЧС-2026 півзахисник став одним із важливих гравців команди Ліонеля Скалоні. Він забив вирішальний гол у чвертьфіналі проти Швейцарії (1:0) та відіграв увесь півфінальний матч проти Англії (2:1), допомігши Аргентині вдруге поспіль вийти до фіналу чемпіонату світу.

https://twitter.com/OptaJoe/status/2077743542525481127?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2077743542525481127%7Ctwgr%5E10a1d9ede35d08c94ba4f4b1a3d436783d953011%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fnews%2Fstav-vidomyy-nedootsinennyy-heroy-chs-2026-zirka-liverpulya-vstanovyv-rekord-dosi-neperemozhnyy-na-mundialyakh-954134

Зазначимо, Макаллістер виступає за англійський Ліверпуль на позиції центрального півзахисника. У сезоні-2025/26 він провів 37 матчів в АПЛ, забив два голи та віддав чотири результативні передачі. За збірну Аргентини хавбек зіграв понад 30 матчів.

У фіналі чемпіонату світу-2026 Аргентина зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться у неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Читайте також:
«Мессі тягнутимуть до кінця». Саленко дав прогноз на фінал ЧС-2026 і порівняв Іспанію з командою Лобановського

Раніше повідомлялось, що Фернандес потролив збірну Англії після перемоги Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Колишній тренер юнацьких збірних Іспанії Хінес Мелендес згадав, як намагався переконати юного Ліонеля Мессі виступати за Іспанію.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 Збірна Аргентини

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies