«Змусили пишатися». Стармер підтримав збірну Англії після поразки у півфіналі ЧС-2026
Англія пропустила на останніх хвилинах (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на поразку збірної Англії від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026
Очільник британського уряду визнав, що результат став розчаруванням, однак наголосив, що футболісти зробили все можливе на полі.
«Засмучений. Сьогоднішній результат — не той, на який ми всі сподівалися, але ця збірна Англії віддала абсолютно все.
Пристрасть і енергія, з якими вони представляли свою країну, змусили нас усіх пишатися ними", — написав Стармер.
У фінал чемпіонату світу‑2026 зіграють Іспанія та Аргентина. Матч відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом. Англія зіграє проти Франції у матчі за третє місце. Гра відбудеться у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.
Раніше Девід Бекхем відреагував на драматичну поразку Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.
Також ексзахисник збірної України Олександр Кучер назвав головну причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.
Повідомлялося, що Вейн Руні назвав причину поразки Англії від Аргентини, а володар Золотого м’яча Майкл Оуен розкритикував тактику Томаса Тухеля.
Крім цього поразку у півфіналі мундіалю прокоментував лідер збірної Англії Джуд Беллінгем.