«Змусили пишатися». Стармер підтримав збірну Англії після поразки у півфіналі ЧС-2026

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на поразку збірної Англії від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026

Очільник британського уряду визнав, що результат став розчаруванням, однак наголосив, що футболісти зробили все можливе на полі.

«Засмучений. Сьогоднішній результат — не той, на який ми всі сподівалися, але ця збірна Англії віддала абсолютно все.

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Пристрасть і енергія, з якими вони представляли свою країну, змусили нас усіх пишатися ними", — написав Стармер.

У фінал чемпіонату світу‑2026 зіграють Іспанія та Аргентина. Матч відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом. Англія зіграє проти Франції у матчі за третє місце. Гра відбудеться у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.

Раніше Девід Бекхем відреагував на драматичну поразку Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Також ексзахисник збірної України Олександр Кучер назвав головну причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Повідомлялося, що Вейн Руні назвав причину поразки Англії від Аргентини, а володар Золотого м’яча Майкл Оуен розкритикував тактику Томаса Тухеля.

Крім цього поразку у півфіналі мундіалю прокоментував лідер збірної Англії Джуд Беллінгем.