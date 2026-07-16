«Який сигнал це дає команді?». Володар Золотого м’яча розкритикував тактику Тухеля після поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

Колишній форвард збірної Англії та володар Золотого м'яча-2001 Майкл Оуен емоційно відреагував на поразку команди Тухеля у півфіналі чемпіонату світу‑2026 від Аргентини (1:2).

Оуен опублікував пост в X, в якому заявив, що Англія заслужено залишилися без фіналу, оскільки віддала ініціативу, ведучи 1:0.

«Подивіться на Іспанію вчора ввечері за рахунку 1:0 на їхню користь. Оце сміливість. Оце відвага. А потім подивіться на Англію за рахунку 1:0. У чому різниця?

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Я анітрохи не сумніваюся, що ми сильніша команда за Аргентину. Але, зрештою, ми заслужили на поразку. Насправді рахунок міг би бути й 4:1.

Випускати на поле трьох захисників, ведучи в рахунку 1:0. Який сигнал це дає команді? Я писав про це у своїй колонці для Daily Mail після гри з Мексикою.

Поки ми не зрозуміємо, що сміливість і відвага полягають у контролі м’яча під тиском, а не в бездумному вибиванні його ногою чи головою на 40 ярдів уперед, ми завжди матимемо такий підсумок", — написав Оуен.

Фінал чемпіонату світу‑2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом. Англія зіграє проти Франції у матчі за третє місце. Гра відбудеться у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.

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