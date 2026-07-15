Поєдинок за вихід у фінал мундіалю відбудеться в американській Атланті.

Матч Англія — Аргентина пройде в середу, 15 липня. Початок гри — о 22:00 за київським часом. Читайте анонс поєдинку Англія — Аргентина.

В Україні чемпіонат світу з футболу транслює медіасервіс MEGOGO.

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В Україні глядачі можуть переглянути матч Англія — Аргентина, а також усі інші поєдинки чемпіонату світу, на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» та в усіх пакетах MEGOPACK. Стежити за іграми ЧС-2026 на платформі можна в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», а також на каналах MEGOGO Футбол Перший, MEGOGO Футбол Другий та MEGOGO Футбол Третій.

Крім того, трансляція матчу Англія — Аргентина в Україні буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельних мережах.

Букмекери вважають збірну Англії фаворитом поєдинку. А легендарний український тренер Мирон Маркевич дав прогноз на матч Англії та Аргентини. На його думку, основний час завершиться результативною нічиєю, а переможець визначиться в овертаймах.

Раніше ми розповідали про три найскандальніші матчі між збірними Англії та Аргентини на чемпіонатах світу.

Зазначимо, що переможець матчу Англія — Аргентина зіграє у фіналі проти збірної Іспанії, яка перемогла Францію в півфіналі.