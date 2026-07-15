На думку легендарного форварда, фаворита в цьому протистоянні немає, повідомляє Sky News.

«Думаю, гра буде дуже рівною. Вважаю, що шанси приблизно 50 на 50. Іноді потрібна велика частка удачі, якої в нас, очевидно, не було 40 років тому [на ЧС-1986, коли Марадона забив гол «рукою Бога"]. Іноді потрібна блискуча гра, яку ми вже бачили на цьому чемпіонаті світу у виконанні таких футболістів, як Кейн чи Беллінгем, і, можливо, саме вона принесе нам перемогу», — сказав Лінекер.

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Окремо ексфорвард згадав і головну зірку суперників — Ліонеля Мессі.

«Звичайно, ми повинні пам’ятати, що у них є, мабуть, найвидатніший футболіст усіх часів — Мессі, хоча йому вже 39 років. Водночас його результативність на цьому чемпіонаті світу все ще вражає», — додав ексфутболіст.

Водночас Лінекер переконаний, що збірна Англії підходить до півфіналу з правильним настроєм.

«Думаю, гравці збірної Англії будуть достатньо впевненими у собі. У двох останніх матчах вони знайшли спосіб перемагати, а це дуже важливо. Менталітет і згуртованість команди, на мою думку, наразі справді вражають.

Не думаю, що вони вже досягли свого піку з погляду якості гри та тактики. Бувають перепади, але, мабуть, настав час показати по-справжньому вражаючу гру", — підсумував Лінекер.

Матч Англія — Аргентина відбудеться сьогодні, 15 липня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні Іспанія перемогла Францію (2:0) та стала першим фіналістом ЧС-2026.