«Люблять влаштовувати цирк». Колишній гравець збірної Англії передбачив два вилучення у складі Аргентини в півфіналі ЧС

Кріс Саттон поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу 2026 року зі збірною Аргентини.

Колишній нападник збірної Англії та Челсі спрогнозував жорстку гру й перемогу англійців.

«Це буде блискуча гра з огляду на всю історію стосунків між країнами — рука Марадони, червона картка Бекхема.

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Аргентинці люблять влаштовувати цирк; вони будуть щасливі, якщо гра перетвориться на виставу чи хаос, а наші втратять голову. Але якщо Англія збереже холоднокровність, вона впевнено переможе. І мій другий прогноз — Аргентина закінчить матч удев’ятьох", — цитує Саттона Daily Mirror.

Аргентина та Англія провели один із найбільш пам’ятних матчів в історії футболу у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року. Тоді «альбіселесте» здобули перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Дієго Марадони, який один із голів забив «рукою Бога». Матч відбувся через чотири роки після Фолклендської війни між Аргентиною та Великою Британією.

Півфінал ЧС-2026 Англія — Аргентина відбудеться в середу, 15 липня; початок — о 22:00 за київським часом. Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні Іспанія перемогла Францію (2:0) і стала першим фіналістом ЧС-2026.

Нагадаємо, що Маркевич дав прогноз на матч Англія — Аргентина у півфіналі ЧС-2026.