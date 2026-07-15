У середу, 15 липня, збірні Англії та Аргентини зіграють у півфіналі чемпіонату світу 2026 року.

Легендарний український тренер Мирон Маркевич дав прогноз на матч. На думку фахівця, основний час завершиться внічию, а переможець визначиться в додатковий час.

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«На мою думку, тут буде позиційна, я б сказав, обережна гра, оскільки ціна помилки — як я вже казав і про перший півфінал — дуже висока.

І все ж в основний час Англія та Аргентина заб’ють по голу — 1:1. Однак у додатковий час підопічним Ліонеля Скалоні вдасться вирвати путівку до фіналу", — наводить слова Маркевича Sport.ua.

Матч Англія — Аргентина розпочнеться о 22:00 за київським часом. У другому півфіналі Іспанія обіграла Францію та вийшла до фіналу чемпіонату світу 2026 року. Фінал мундіалю відбудеться в неділю, 19 липня.

Нагадаємо, що збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи з футболу. У 2024 році підопічні Луїса де ла Фуенте обіграли у фіналі Англію з рахунком 2:1.

Повідомлялося, що Мбаппе різко розкритикував гру Франції після поразки від Іспанії.

Зазначимо, що тренер збірної Франції Дідьє Дешам побив рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів серед тренерів.