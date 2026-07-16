«Лише розчарування». Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів
Джуд Беллінгем (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)
Лідер збірної Англії Джуд Беллінгем прокоментував поразку від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026.
Після фінального свистка півзахисник мадридського Реала не приховував розчарування, повідомляє Goal.
«Ми можемо винести з цього досвід, але це дуже боляче. Я хотів бути частиною збірної Англії, яка нарешті зробить цей останній крок. Бути тут і говорити вболівальникам те саме, що вони чують роками, — дуже важко», — сказав Беллінгем.
Після матчу Беллінгем також звернувся до англійських уболівальників із вибаченнями.
«Хотілося б подарувати вам ще одну або навіть дві перемоги, але зараз у мене в голові лише розчарування, тому вибачте», — додав хавбек.
Фінал чемпіонату світу‑2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом. Англія зіграє проти Франції у матчі за третє місце. Гра відбудеться у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.
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