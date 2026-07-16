«Лише розчарування». Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів

16 липня, 17:20
Джуд Беллінгем (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Джуд Беллінгем (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Лідер збірної Англії Джуд Беллінгем прокоментував поразку від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Після фінального свистка півзахисник мадридського Реала не приховував розчарування, повідомляє Goal.

«Ми можемо винести з цього досвід, але це дуже боляче. Я хотів бути частиною збірної Англії, яка нарешті зробить цей останній крок. Бути тут і говорити вболівальникам те саме, що вони чують роками, — дуже важко», — сказав Беллінгем.

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Після матчу Беллінгем також звернувся до англійських уболівальників із вибаченнями.

«Хотілося б подарувати вам ще одну або навіть дві перемоги, але зараз у мене в голові лише розчарування, тому вибачте», — додав хавбек.

Фінал чемпіонату світу‑2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом. Англія зіграє проти Франції у матчі за третє місце. Гра відбудеться у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.

Раніше Девід Бекхем відреагував на драматичну поразку Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Також ексзахисник збірної України Олександр Кучер назвав головну причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Також повідомлялося, що Мессі подарували футболку Марадони після виходу у фінал ЧС-2026.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Джуд Беллінгем Збірна Аргентини збірна Англії Футбол ЧС-2026

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