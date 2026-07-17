«Болітиме ще довго». Новачок Барселони емоційно відреагував на драматичну поразку Англії у півфіналі ЧС-2026

Англія була за крок від фіналу (Фото: REUTERS/Paul Childs)

Футболіст збірної Англії та новачок іспанської Барселони Ентоні Гордон прокоментував драматичну поразку від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Гордон опублікував в Instagram емоційне звернення до вболівальників, не приховуючи розчарування.

«Справді спустошений. Я щиро вірив, що після стількох років очікування настав наш час перемагати, але не судилося, і це болітиме ще довго. Я ніколи в житті так сильно не прагнув перемоги — і не лише заради трофея, а й заради всього, що ми побудували як команда, і того, що це означало б для Англії. Я обожнював кожну хвилину, коли представляв свою країну на чемпіонаті світу та створював спогади, які житимуть ще дуже довго.

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Дякую кожному, хто підтримував нас на цьому шляху тут, у США, та вдома. Було неймовірно бачити нашу єдність і спільні святкування", — написав Гордон.

Саме Гордон відкрив рахунок у матчі на 55‑й хвилині, але після його заміни команда Томаса Тухеля віддала ініціативу, а аргентинці завдяки голам Енцо Фернандеса та Лаутаро Мартінеса здійснили камбек.

У матчі за третє місце Англія зіграє проти Франції. Поєдинок відбудеться у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.

Повідомлялось, що в Англії визначилися з майбутнім Тухеля після вильоту збірної з ЧС-2026.

Раніше Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав збірну Англії після поразки у півфіналі ЧС-2026.