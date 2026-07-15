Пограбування заради корони та Рука Бога: три найскандальніші матчі Англії та Аргентини — відео

15 липня, 14:33
Арбітр виганяє Бекхема з поля в матчі проти Аргентини на ЧС-1998 (Фото: Darren Walsh/Action Images)

Арбітр виганяє Бекхема з поля в матчі проти Аргентини на ЧС-1998 (Фото: Darren Walsh/Action Images)

15 липня відбудеться півфінальний поєдинок ЧС-2026 між збірними Англії та Аргентини. Їхнє протистояння — одна з головних родзинок світового футболу.

Англія та Аргентина п’ять разів зустрічалися між собою на чемпіонатах світу, і тричі скандали були настільки гучними, що про них чули навіть ті, хто мало цікавиться футболом.

Реклама

ЧС-1966. Капітан осквернив доріжку королеви

У чвертьфіналі Англія перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Аргентинці й досі переконані, що Джеффрі Герст забив гол із офсайду, а сам матч називають не інакше як «пограбуванням заради корони». Мовляв, судді тягнули Англію до титулу.

І річ навіть не в голі. На 35-й хвилині матчу німецький арбітр Рудольф Крайтляйн вилучив капітана аргентинців Антоніо Раттіна за «грубі висловлювання». При цьому Крайтляйн не володів іспанською мовою і, як вважалося, сприйняв емоційну поведінку Раттіна як образу. У той час у футболі ще не було червоних карток, і тисячі глядачів не розуміли, що відбувається на полі. А відбувалося ось що.

Раттін не погодився з рішенням арбітра, зажадав перекладача й відмовлявся залишати поле, через що гру було призупинено приблизно на дев’ять хвилин. Після цього Раттін, йдучи з поля під свист трибун, демонстративно сів на червону килимову доріжку, якою мала право ходити лише королева Великої Британії Єлизавета II. Зрештою, двоє констеблів вивели Антоніо до підтрибунного приміщення.

https://www.youtube.com/watch?v=aq0nxUlgXm8

Усього кілька днів тому Раттін помер, не доживши до чергового протистояння Аргентини та Англії.

ЧС-1986. Гол століття від Дієго

У пам’яті всіх учасників того матчу була війна між Великою Британією та Аргентиною за Фолклендські острови, що завершилася за кілька років до того. Команди зустрілися у чвертьфіналі, і Аргентина перемогла з рахунком 2:1 завдяки двом голам Марадони.

Перший гол Дієго забив рукою; англійці протестували, але судді його зарахували. Марадона пояснив, що це була «рука Бога».

https://www.youtube.com/watch?v=f-47BVDjxgw

А другий гол Дієго в тому матчі ФІФА у 2002 році офіційно назвала «голом століття».

https://www.youtube.com/watch?v=GNKh5xHEOig

ЧС-1998. «Леви та тупий хлопчик»

Матч 1/8 фіналу завершився внічию — 2:2, а в серії пенальті перемогла Аргентина — 4:3. У другому таймі Девід Бекхем ударив ногою Дієго Сімеоне, за що був вилучений з поля. Після матчу газета Daily Mirror вийшла із заголовком: «Десять героїчних левів і один дурний хлопчисько». Вдома Бекхем і його родина отримували погрози, а вболівальники ще тривалий час освистували футболіста на кожному матчі.

https://www.youtube.com/watch?v=_zTne4JzgBM

Раніше ми писали, кого букмекери вважають фаворитом у матчі Англія — Аргентина.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпіонат світу з футболу ЧС-2026 збірна Англії Збірна Аргентини

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies