Арбітр виганяє Бекхема з поля в матчі проти Аргентини на ЧС-1998 (Фото: Darren Walsh/Action Images)

Англія та Аргентина п’ять разів зустрічалися між собою на чемпіонатах світу, і тричі скандали були настільки гучними, що про них чули навіть ті, хто мало цікавиться футболом.

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ЧС-1966. Капітан осквернив доріжку королеви

У чвертьфіналі Англія перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Аргентинці й досі переконані, що Джеффрі Герст забив гол із офсайду, а сам матч називають не інакше як «пограбуванням заради корони». Мовляв, судді тягнули Англію до титулу.

І річ навіть не в голі. На 35-й хвилині матчу німецький арбітр Рудольф Крайтляйн вилучив капітана аргентинців Антоніо Раттіна за «грубі висловлювання». При цьому Крайтляйн не володів іспанською мовою і, як вважалося, сприйняв емоційну поведінку Раттіна як образу. У той час у футболі ще не було червоних карток, і тисячі глядачів не розуміли, що відбувається на полі. А відбувалося ось що.

Раттін не погодився з рішенням арбітра, зажадав перекладача й відмовлявся залишати поле, через що гру було призупинено приблизно на дев’ять хвилин. Після цього Раттін, йдучи з поля під свист трибун, демонстративно сів на червону килимову доріжку, якою мала право ходити лише королева Великої Британії Єлизавета II. Зрештою, двоє констеблів вивели Антоніо до підтрибунного приміщення.

Усього кілька днів тому Раттін помер, не доживши до чергового протистояння Аргентини та Англії.

ЧС-1986. Гол століття від Дієго

У пам’яті всіх учасників того матчу була війна між Великою Британією та Аргентиною за Фолклендські острови, що завершилася за кілька років до того. Команди зустрілися у чвертьфіналі, і Аргентина перемогла з рахунком 2:1 завдяки двом голам Марадони.

Перший гол Дієго забив рукою; англійці протестували, але судді його зарахували. Марадона пояснив, що це була «рука Бога».

А другий гол Дієго в тому матчі ФІФА у 2002 році офіційно назвала «голом століття».

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ЧС-1998. «Леви та тупий хлопчик»

Матч 1/8 фіналу завершився внічию — 2:2, а в серії пенальті перемогла Аргентина — 4:3. У другому таймі Девід Бекхем ударив ногою Дієго Сімеоне, за що був вилучений з поля. Після матчу газета Daily Mirror вийшла із заголовком: «Десять героїчних левів і один дурний хлопчисько». Вдома Бекхем і його родина отримували погрози, а вболівальники ще тривалий час освистували футболіста на кожному матчі.

Раніше ми писали, кого букмекери вважають фаворитом у матчі Англія — Аргентина.