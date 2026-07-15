Аргентина захищає титул чемпіона світу, який команда завоювала у 2022 році.

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У другому півфіналі відбудеться поєдинок між збірними Англії та Аргентини. Гра розпочнеться 15 липня о 22:00 за київським часом.

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Попереду матч Англія — Аргентина. Експерти GGBET вважають, що перевагу мають англійці. Їх перемогу оцінюють з коефіцієнтом 2.76, тоді як успіх аргентинців — з коефіцієнтом 3.17. Хто візьме гору? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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