«Нам трохи пощастило»: Тухель пояснив, завдяки чому Англія здолала Францію в матчі за бронзу ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди над Францією (6:4) у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026.

За словами німецького фахівця, вирішальними факторами стали свіжість футболістів та їхня індивідуальна майстерність.

«Не впевнений, що ми стали краще контролювати гру. Просто на полі з’явилися свіжіші футболісти та знову вийшли гравці високого класу. Суперник уже втомився. Франція грала на повній швидкості й максимально ризикувала, тож нам трохи пощастило не пропустити гол у відповідь, а потім поставити крапку пенальті та чудовим голом», — сказав Тухель.

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Тухель також зізнався, що самовіддача його команди додала йому енергії, попри фізичну та емоційну втому після турніру.

«Бачити таку командну боротьбу дає енергію. Втома прийде потім. Ми все ще відчуватимемо біль, коли відбудеться фінал турніру. Це займе деякий час, але загалом це дає мені більше енергії, ніж забирає», — цитує Тухеля BBC.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем став найкращим бомбардиром збірної Англії на одному мундіалі.

Також повідомлялося, що в Англії визначилися з майбутнім Томаса Тухеля після вильоту збірної з чемпіонату світу, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав національну команду після поразки у півфіналі турніру.

Раніше Беллінгем поділився віршем, який написав водій автобуса збірної Англії Майкл Чандлер після поразки команди від Аргентини (1:2) у півфіналі ЧС-2026.