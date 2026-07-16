«Це призвело до двох пропущених м’ячів». Ексзахисник збірної України назвав головну причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

На думку Кучера, вирішальним фактором стала занадто обережна гра англійців після перерви, повідомляє Sport.ua.

Український фахівець, зокрема, звернув увагу на тактичну помилку англійської команди, яка надто глибоко засіла в обороні.

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«Говорити тут про фактор випадковості не став би. Можливо, аргентинці десь дещо вайлувато входять у гру і припускаються помилок. Внаслідок чого пропускають, а потім по ходу гри додають, залишаючи все на кінцівку матчу. Тобто починають з трагедії, а закінчують хепі-ендом. Тож якщо у вирішальній грі за Кубок світу з Іспанією аргентинці будуть собі таке дозволяти, то суперник їх не пробачить.

Що стосується англійців, то півфінальний матч вони почали непогано — діяли агресивно і не давали нічого зробити Аргентині. Та у другому таймі вони надто рано «сіли» дуже низько і віддали простір підопічним Скалоні. А робити це, особливо біля власного штрафного майданчика, коли у складі суперника є такий гравець, як Мессі, загрозливо — це може призвести до проблем. І за це англійці поплатилися. Вони відійшли у глуху оборону, ставши у сім захисників у штрафному майданчику — і це призвело до двох пропущених м’ячів.

Англії не потрібно було віддавати ініціативу, а зустрічати суперника вище, не даючи грати у своїй карній зоні", — сказав Кучер.

Фінал чемпіонату світу‑2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом. Англія зіграє проти Франції у матчі за третє місце. Гра відбудеться у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.

Раніше Девід Бекхем відреагував на драматичну поразку Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.