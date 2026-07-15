Аргентина зіграє з Англією у півфіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Колишній капітан збірної Ірландії Рой Кін поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу 2026 року між Англією та Аргентиною.

Знаменитий футболіст вважає, що збірна Аргентини зможе перемогти команду Томаса Тухеля.

«Гадаю, Англія не впорається з Аргентиною. Як і з Францією. З Іспанією, можливо, ще був би шанс. Але тут надто багато чинників. У напруженій грі Аргентина просто знайде спосіб дотиснути суперника», — цитує Кіна Daily Mirror.

Реклама

Матч Англія — Аргентина розпочнеться о 22:00 за київським часом. У другому півфіналі Іспанія обіграла Францію та вийшла до фіналу чемпіонату світу 2026 року. Фінал мундіалю відбудеться в неділю, 19 липня.

Збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи з футболу. У 2024 році підопічні Луїса де ла Фуенте обіграли у фіналі Англію з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що Маркевич дав прогноз на матч Англія — Аргентина у півфіналі ЧС-2026.

Повідомлялося, що Мбаппе різко розкритикував гру Франції після поразки від Іспанії.

Зазначимо, що тренер збірної Франції Дідьє Дешам побив рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів серед тренерів.