«Це величезна втрата». Анрі назвав винуватця поразки Аргентини у фіналі ЧС-2026

Тьєррі Анрі висловився щодо фіналу чемпіонату світу 2026 року, в якому Аргентина з мінімальним рахунком поступилася Іспанії (0:1).

Легендарний француз розкритикував півзахисника збірної Аргентини Енцо Фернандеса за грубий фол проти захисника Пау Кубарсі наприкінці основного часу, що призвів до червоної картки.

Реклама

«Насамперед хочу сказати, що арбітр ухвалив абсолютно правильне рішення. Енцо цілком заслужив на червону картку.

Чесно кажучи, йому пощастило, що він так довго залишався на полі. До цього він уже виконав кілька дуже необережних підкатів і, здавалося, випробовував терпіння арбітра. Зрештою це призвело до вилучення.

Такий підкат із надмірною жорсткістю становив серйозну загрозу. Коли йдеш у боротьбу в такий спосіб, арбітр просто зобов’язаний показати червону картку. Безпека футболістів має бути на першому місці".

Енцо Фернандес отримав червону картку у фіналі ЧС-2026 / Фото: REUTERS/Аманда Перобеллі

Анрі вважає, що Енцо підвів свою команду, адже залишив її в меншості.

«Матч був дуже емоційним, із великою кількістю конфліктних епізодів, але арбітр зберігав спокій і в потрібний момент ухвалив правильне рішення. До такої червоної картки не може бути жодних претензій. Якщо йдеш на такі підкати у фіналі чемпіонату світу, то свідомо наражаєшся на величезний ризик. Для Аргентини це величезна втрата, адже команда залишилася без одного зі своїх ключових півзахисників у найважливіший момент турніру. Але Фернандес сам у цьому винен», — наводить слова Анрі SethOfficial.

Єдиний гол у матчі було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.