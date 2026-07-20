Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії — відео

Після фінального свистка вирішального матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини (1:0) на полі виник серйозний конфлікт.

Півзахисник аргентинців Леандро Паредес не стримав емоцій після поразки та спровокував бійку. Спершу він штовхнув та схопив за горло Еріка Гарсію, а коли конфлікт намагався зупинити наставник Ліонель Скалоні, Паредес переключився на Гаві, якого повалив на газон.

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На полі виникла масова сутичка за участю представників обох команд, але її вдалося доволі швидко владнати без серйозних наслідків.

LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸



▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido



🎥 _jsm44 pic.twitter.com/C3xbxhS1pP — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026

Ще під час самого поєдинку Паредес отримав жовту картку після сутички з Дані Ольмо.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час.

Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС

Повідомлялося, що фінал чемпіонату світу відвідали Андрій Шевченко та Олександр Усик.

Перед цим Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.