«Аргентина пропустить три або чотири м’ячі»: Тоні Кроос зробив сміливий прогноз на фінал ЧС-2026

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Чемпіон світу 2014 року вважає, що збірній Аргентини в жодному разі не можна пропускати першою, інакше Іспанія розгромить команду Ліонеля Мессі.

«Якщо така команда, як Іспанія, отримує можливість грати, ведучи в рахунку, ви точно не захочете зустрічатися з нею. Якщо Іспанія заб'є першою — забудьте про інтригу. Аргентина пропустить три або чотири м’ячі. Вона не знайде жодних рішень», — цитує Крооса Marca.

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Попри статус фаворита для Іспанії, Кроос не недооцінює талант Ліонеля Мессі.

«Аргентина не сильніша за Німеччину, але в неї неймовірний менталітет і Мессі, який привів команду до фіналу. Я бачу, що футбольний інтелект Мессі постійно зростає», — сказав легендарний хавбек.

Вирішальний поєдинок ЧС-2026 відбудеться сьогодні, 19 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше Жерар Піке назвав умову перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 та висловився про Ліонеля Мессі.

Фінал ЧС-2026 / Інфографіка: NV

Також повідомлялося, що збірна Іспанії скасувала останнє тренування перед фіналом ЧС-2026 через негоду.

Крім того, Мессі зробив зворушливу заяву у день фіналу ЧС-2026, а Еміліано Мартінес розповів про травму, через яку міг пропустити турнір.