«Кидає виклик часу». Шакіра звернулася до Ліонеля Мессі та його дружини Антонели Роккуццо після виходу Аргентини у фінал ЧС-2026
Шакіра (Фото: Шакіра/Instagram)
Колумбійська співачка Шакіра відреагувала на вихід збірної Аргентини до фіналу чемпіонату світу-2026 після перемоги над Англією (2:1), відзначивши гру Ліонеля Мессі.
У своїх соцмережах Шакіра захопилася тим, як Мессі продовжує виступати на найвищому рівні, попри вік.
«Те, що робить Лео Мессі, — більше ніж неймовірно! Це відображає цінності дисциплінованої людини, яка кидає виклик часу та всім обставинам. Він доводить, що вік не визначає людину», — написала Шакіра.
Вона також відзначила роль дружини футболіста.
«Я знаю, що жінка, як Антонела, дає йому силу та натхнення доводити це», — додала співачка.
Антонела Роккуццо відреагувала на теплі слова, перепостивши повідомлення Шакіри у своєму Instagram.
Аргентина зіграє у фіналі чемпіонату світу-2026 проти Іспанії. матч відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом.
За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.
ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.
Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.