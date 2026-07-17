«Кидає виклик часу». Шакіра звернулася до Ліонеля Мессі та його дружини Антонели Роккуццо після виходу Аргентини у фінал ЧС-2026

Колумбійська співачка Шакіра відреагувала на вихід збірної Аргентини до фіналу чемпіонату світу-2026 після перемоги над Англією (2:1) , відзначивши гру Ліонеля Мессі.

У своїх соцмережах Шакіра захопилася тим, як Мессі продовжує виступати на найвищому рівні, попри вік.

«Те, що робить Лео Мессі, — більше ніж неймовірно! Це відображає цінності дисциплінованої людини, яка кидає виклик часу та всім обставинам. Він доводить, що вік не визначає людину», — написала Шакіра.

Реклама

Вона також відзначила роль дружини футболіста.

«Я знаю, що жінка, як Антонела, дає йому силу та натхнення доводити це», — додала співачка.

Фото: Шакіра/Instagram

Антонела Роккуццо відреагувала на теплі слова, перепостивши повідомлення Шакіри у своєму Instagram.

Аргентина зіграє у фіналі чемпіонату світу-2026 проти Іспанії. матч відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.