Футболісти відсвяткували перемогу над Англією (2:1) у півфіналі ЧС-2026 з банером «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвінські острови належать аргентинцям»)

ФІФА може застосувати дисциплінарні санкції до збірної Аргентини, повідомляє BBC.

Після фінального свистка аргентинські гравці винесли банер на підтримку претензій своєї країни на Фолклендські острови — британську заморську територію, яка залишається предметом територіального спору між Великою Британією та Аргентиною.

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У 2014 році ФІФА вже штрафувала Аргентинську футбольну асоціацію на 23 595 євро за аналогічний банер перед товариським матчем зі Словенією, визнавши це порушенням правил щодо політичних дій та неналежної поведінки команд.

За інформацією BBC, ФІФА зазвичай розглядає дисциплінарні справи вже після завершення турніру. Водночас цього разу ситуацію можуть оцінити суворіше, адже інцидент стався під час чемпіонату світу та після матчу між двома країнами, які мають тривалий територіальний конфлікт. Водночас позбавлення Аргентини місця у фіналі не розглядається.

Лідер Ліберальних демократів Великої Британії Ед Дейві закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно дискваліфікувати футболістів, які тримали банер, на фінальний матч проти Іспанії. Він навів як приклад рішення УЄФА дискваліфікувати Альваро Морату та Родрі після скандування «Гібралтар — іспанський» під час святкування перемоги Іспанії на Євро-2024.

Після матчу півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес заявив, що війна за Фолклендські острови була «сумною частиною нашої історії», додавши, що для Аргентини «це був не просто футбольний матч».

Нагадаємо, у неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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