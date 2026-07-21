Мессі не прилетів: десятки тисяч фанатів зустріли збірну Аргентини після ЧС-2026 — відео

21 липня, 14:13
Збірна Аргентини прибула до Буенос-Айреса (Фото: REUTERS/Alessia Maccioni)

Збірна Аргентини прибула до Буенос-Айреса (Фото: REUTERS/Alessia Maccioni)

Збірна Аргентини посіла друге місце на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Як повідомляють Clarin і TyC Sports, збірна Аргентини прибула до Буенос-Айреса після свого виступу на турнірі.

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Для зустрічі команди перед виходом із літака розстелили червону доріжку. Також на честь їхнього прибуття грав оркестр.

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Аргентинці проїхали своєю столицею у відкритому автобусі. Команду вітали тисячі вболівальників. Повідомляється, що на зустріч зі збірною Аргентини прийшли 70−80 тисяч людей.

Варто зазначити, що не всі футболісти збірної Аргентини прибули до Буенос-Айреса. Зокрема, не було Ліонеля Мессі.

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Також до Аргентини разом із командою не прилетіли Родріго Де Поль, Енцо Фернандес, Лаутаро Мартінес, Хуліан Альварес, Херонімо Рульї, Ніко Пас, Крістіан Ромеро, Науель Моліна, Джуліано Сімеоне та Хуан Муссо.

Чемпіоном світу стала збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Аргентину. Долю фіналу вирішив один гол, забитий у додатковий час. Автором м’яча став Ферран Торрес. Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Перший титул іспанці здобули у 2010 році.

Ми писали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026.

Раніше капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у фіналі. Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Ліонель Мессі ЧС-2026 Збірна Аргентини

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