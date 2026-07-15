Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував рішення Аргентини зіграти проти його команди у темно-синій виїзній формі в півфіналі ЧС-2026.

Як повідомляє Reuters, темно-синя форма давно вважається для аргентинців щасливою. Саме в ній збірна Аргентини обіграла Англію у чвертьфіналі ЧС-1986, коли Дієго Марадона забив знамениті голи «Рука Бога» та «Гол століття». Також у цій формі аргентинці вибили англійців у серії пенальті на чемпіонаті світу 1998 року.

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Форма збірної Аргентини / Фото: Kirby Lee-Imagn

Тухель із розумінням поставився до такого вибору суперника.

«Я б зробив те саме, якби до цього було пов’язано якесь забобонство. Тож їм належить честь. Я про це не знав», — сказав наставник збірної Англії.

Німецький фахівець також зізнався, що має власні забобони.

«У мене є свої забобонні звички. Я вам не скажу, бо ще одне забобонне правило полягає в тому, що якщо я вам скажу, це не спрацює», — пожартував Тухель.

За його словами, навіть на найвищому рівні професійного спорту подібні ритуали залишаються важливою частиною підготовки:

«У нас є розпорядок дня, який допомагає залишатися спокійними протягом дня, і він не зміниться. Звичайно, у нас також є талісмани, і це нормально у спорті високого рівня».

Водночас головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що не знає, хто ухвалив рішення грати саме у темно-синій формі.

«Я не просив про синю форму. Не знаю, хто це зробив, можливо, це традиція. Я справді не знаю», — сказав Скалоні.

Нагадаємо, збірні Англії та Аргентини зустрінуться у півфіналі чемпіонату світу-2026 у середу, 15 липня. Початок матчу — о 22:00 за київським часом. Переможець зустрічі зіграє у фіналі проти Іспанії, яка у своєму півфіналі перемогла Францію.

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