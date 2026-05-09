Гравець Інтера змінив футбольне громадянство перед стартом ЧС-2026
Анж‑Йоан Бонні (Фото: Фабріціо Романо/X)
22‑річний нападник міланського Інтера Анж‑Йоан Бонні вирішив представляти Кот‑д’Івуар за місяць до старту чемпіонату світу‑2026.
Про це повідомляє журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.
Футболіст народився у Франції та виступав за молодіжні збірні країни, але так і не дочекався виклику до головної команди. Востаннє він виходив на поле у складі Франції U‑21 ще два роки тому.
Через відсутність виклику до головної збірної він вирішив змінити спортивне громадянство.
Завдяки своїм корінням Бонні отримав право представляти Кот‑д'Івуар, який кваліфікувався на чемпіонат світу-2026.
На чемпіонаті світу-2026 івуарійці зіграють у групі Е, де їхніми суперниками стануть Німеччина, Еквадор та Кюрасао.
Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.
Повідомлялося, що Україна увійшла до п’ятірки найдорожчих збірних, які не зіграють на ЧС-2026.
Також була інформація, що Іран зіграє на ЧС-2026 у США попри напруженість із Вашингтоном.
Раніше легендарний Тьєррі Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026.