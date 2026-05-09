Гравець Інтера змінив футбольне громадянство перед стартом ЧС-2026

22‑річний нападник міланського Інтера Анж‑Йоан Бонні вирішив представляти Кот‑д’Івуар за місяць до старту чемпіонату світу‑2026.

Про це повідомляє журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст народився у Франції та виступав за молодіжні збірні країни, але так і не дочекався виклику до головної команди. Востаннє він виходив на поле у складі Франції U‑21 ще два роки тому.

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Через відсутність виклику до головної збірної він вирішив змінити спортивне громадянство.

Завдяки своїм корінням Бонні отримав право представляти Кот‑д'Івуар, який кваліфікувався на чемпіонат світу-2026.

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На чемпіонаті світу-2026 івуарійці зіграють у групі Е, де їхніми суперниками стануть Німеччина, Еквадор та Кюрасао.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.

Повідомлялося, що Україна увійшла до п’ятірки найдорожчих збірних, які не зіграють на ЧС-2026.

Також була інформація, що Іран зіграє на ЧС-2026 у США попри напруженість із Вашингтоном.

Раніше легендарний Тьєррі Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026.