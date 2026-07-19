Хет-трик у поєдинку за бронзу: Сака став лише четвертим англійцем, який забив три голи в одному матчі ЧС

Правий вінгер збірної Англії Букайо Сака повторив історичний рекорд національної команди, оформивши хет-трик у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Франції (6:4).

Як повідомляє Squawka, Сака став лише четвертим футболістом в історії збірної Англії, якому вдалося забити три м’ячі в одному матчі чемпіонату світу. Раніше це досягнення підкорялося лише Джеффу Герсту (1966), Гарі Лінекеру (1986) та Гаррі Кейну (2018).

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Два свої перші голи Сака забив у першому таймі — на 37-й та 45+1-й хвилинах, допомігши англійцям піти на перерву з перевагою 4:0. Після того, як Франція скоротила відставання до мінімуму (4:3), він на 87-й хвилині реалізував пенальті та оформив хет-трик.

Зазначимо, Букайо Сака виступає за лондонський Арсенал. За англійський клуб він провів 297 матчів, у яких забив 82 голи та віддав близько 62 результативних передач. У складі збірної Англії він уже відзначився 17 забитими м’ячами.

Нагадаємо, збірна Англії вперше в історії здобула бронзові медалі чемпіонату світу. Це найкращий результат англійців на мундіалях з 1966 року, коли команда стала чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що Джуд Беллінгем став найкращим бомбардиром збірної Англії за кількістю голів, забитих одним футболістом на одному чемпіонаті світу.

Також Беллінгем поділився віршем, який написав водій автобуса збірної Англії Майкл Чандлер після поразки команди від Аргентини (1:2) у півфіналі ЧС-2026.

Крім того, головний тренер англійців Томас Тухель пояснив, завдяки чому його команда здолала Францію в матчі за бронзові медалі ЧС-2026.

Також повідомлялося, що в Англії визначилися з майбутнім Томаса Тухеля після завершення виступів збірної на чемпіонаті світу.