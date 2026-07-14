Том Круз, Мадонна та Джастін Бібер. ФІФА оголосила грандіозну програму закриття ЧС-2026

Том Круз нещодавно знявся у фільмі Діггер режисера Іньярріту (Фото: Том Круз/Instagram)

ФІФА презентувала програму церемонії закриття чемпіонату світу‑2026, яка відбудеться 19 липня на стадіоні МетЛайф Стедіум у Нью‑Джерсі перед фінальним матчем турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Початок шоу заплановано на 20:30 — за півтори години до стартового свистка. Організатори підготували масштабну програму за участю світових знаменитостей із різних сфер.

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Серед учасників — голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс, блогер IShowSpeed, італійська зірка Лаура Паузіні та американська співачка Ніколь Шерзінгер. Національний гімн США виконає лауреатка Еммі, Греммі, Оскара та Тоні — Дженніфер Гадсон.

У перерві фінального матчу виступлять Мадонна, Шакіра, гурт BTS, та Джастін Бібер. До них приєднаються нігерійський музикант Burna Boy, венесуельський диригент Густаво Дудамель та хор PS22 разом із Coldplay.

Том Круз уже брав участь у масштабній спортивній церемонії — у 2024 році він став одним із головних героїв закриття Олімпійських ігор у Парижі.

Сьогодні, 14 липня, відбудеться перший півфінал ЧС-2026, у якому зустрінуться Франція та Іспанія. Початок матчу — о 22:00.

Завтра, 15 липня, другу путівку у фінал розіграють Аргентина та Англія. Гра розпочнеться також о 22:00.

Раніше повідомлялося, що український тренер Олег Федорчук спрогнозував фіналістів ЧС-2026.