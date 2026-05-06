«У них дуже складно відібрати м’яч». Легендарний Тьєррі Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026

6 травня, 08:45
Тьєррі Анрі висловився про ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Johanna Geron)

Тьєррі Анрі висловився про ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Johanna Geron)

Колишній форвард збірної Франції Тьєррі Анрі висловився про майбутній чемпіонат світу-2026.

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Експерт вважає, що Аргентина, Франція та Іспанія є головними фаворитами на успіх.

«Перш за все потрібно проявити велику повагу до Аргентини, яка є чинним чемпіоном. Вони, як і раніше, сильна команда, і у них є Мессі під десятим номером. Потім є ми, Франція, у нас чудова збірна, ми виходили в два останні фінали; і є Іспанія. Мене вражає, що незалежно від того, які у них гравці, команда завжди грає однаково: той самий привабливий стиль, і в них дуже складно відібрати м’яч».

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Анрі також згадав кілька збірних, які претендують на найвищі місця.

«Мені подобається півзахист Португалії: Жоау Невеш, Бернарду Сілва, Вітінья, Бруну Фернандеш… разом із Нуно Мендешем та іншими в обороні… а попереду в них є монстр (Кріштіану Роналду — прим.). Я вважаю, що цю команду потрібно поважати.

Також Англія, можливе «пробудження» Бразилії, Норвегія, Сенегал… нова Німеччина… Правда в тому, що на чемпіонаті світу може трапитися багато чого, і все залежить від травм, жеребкування, матчапів тощо", — наводить слова Анрі Marca.

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Нагадаємо, що чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до п’ятірки найдорожчих збірних, які не зіграють на ЧС-2026.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Тьєррі Анрі ЧС-2026

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