«Ганебний перший тайм». Дешам оцінив поразку Франції від Англії в матчі за бронзу ЧС-2026

У першому таймі «Ле Бльо» поступилися з рахунком 0:4. Після перерви французи кинулися рятувати гру, зуміли забити чотири м’ячі, однак двічі пропустили у відповідь.

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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, для якого цей матч став останнім на чолі команди, назвав перший тайм у виконанні своїх підопічних ганебним, повідомляє ФІФА.

«Це поразка. Ми програвали 0:4, ми провели ганебний перший тайм. Проте ми показали бійцівський дух, і були речі, які ми зробили добре. У нас було два шанси зрівняти рахунок до 4:4, і після цього ми трохи активніше пішли вперед…

Ми зробили те, що вміємо. Це моя провина; мабуть, я не зробив того, що було потрібно в першому таймі… Принаймні це було схоже на гру, навіть якщо поразка болюча. Звісно, було б краще посісти третє місце.

Ми приїхали сюди з великими амбіціями. Нам вдалося зробити чимало позитивних речей. Ми не змогли перемогти у матчі проти Іспанії. Це не повний провал. У нас якісний склад, молоді гравці, які продовжуватимуть прогресувати. У нас був талант, щоб і надалі досягати дуже хороших результатів", — сказав Дешам.

Збірна Англії вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу. Для англійців це найкращий результат на світових першостях з 1966 року, коли вони вперше й наразі востаннє стали чемпіонами світу.

Франція вдруге в історії посіла четверте місце на ЧС, вперше це трапилось у 1982 році. Французи двічі ставали чемпіонами світу — у 1998 та 2018 роках.

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Раніше Мбаппе прокоментував гольову перестрілку в матчі Франція — Англія за бронзу ЧС-2026.