«Моя спина зламалась»: Саліба зізнався, що грав на ЧС-2026 із травмою, яка завадила йому дограти півфінал

Збірна Франції програла Іспанії з рахунком 0:2 у півфіналі чемпіонату світу-2026 та не змогла вийти до фіналу турніру.

Захисник збірної Франції та лондонського Арсенала Вільям Саліба не зміг дограти півфінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Іспанії через травму спини.

Футболіст залишив поле на 30-й хвилині матчу після того, як упав без контакту із суперником, тримаючи м’яч у руках. Після цього він вибив м’яч за межі поля, а замість нього вийшов Максенс Лакруа.

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Матч завершився поразкою Франції з рахунком 0:2, а Іспанія вийшла до фіналу, де зіграє з переможцем півфіналу Англія — Аргентина. Поєдинок відбудеться у середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом. Фінал мундіалю запланований на неділю, 19 липня.

За інформацією Daily Mail, Саліба сказав партнерам по команді: «Моя спина зламалася, моя спина зламалася». Цей епізод лише посилив побоювання щодо його фізичного стану.

Відомо, що Саліба має проблеми зі спиною вже кілька місяців. Під час групового етапу чемпіонату світу він зізнався:

«У мене були деякі незначні проблеми протягом кількох місяців. Я стискав зуби, бо були Ліга чемпіонів і Прем'єр-ліга. Але тренерський штаб дуже добре з цим справляється. Чемпіонат світу відбувається лише раз на чотири роки, тому треба стиснути зуби. Я не на всі 100 відсотків, але є багато гравців, які також не на всі 100 відсотків. Не можна виправдовуватися».

Зазначимо, Вільям Саліба виступає на позиції центрального захисника за лондонський Арсенал, де станом на 2026 рік провів понад 140 матчів і забив 6 голів, а також є ключовим гравцем національної збірної Франції, у складі якої зіграв понад 30 поєдинків, здобувши срібло ЧС-2022 та дійшовши до пізніх стадій Євро-2024 і ЧС-2026.

Раніше головний тренер збірної Франції Дешам назвав головну причину поразки Франції від Іспанії на ЧС-2026.

Також ми писали, що Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.