«Чи відповідав суддя рівню півфіналу?»: Дешам назвав головну причину поразки Франції від Іспанії на ЧС-2026

Збірна Франції програла Іспанії з рахунком 0:2 упівфіналі чемпіонату світу-2026 та не змогла вийти до фіналу турніру.

Після матчу головний тренер французької збірної Дідьє Дешам прокоментував поразку, визнавши, що його команда поступилася супернику в технічному плані.

Водночас наставник поставив під сумнів рівень суддівства у півфінальному поєдинку.

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«Гравці спустошені, але ми маємо бути чесними: технічно ми були слабшими, і це наша вина. Водночас виникає питання, чи відповідав рівень суддівства статусу півфіналу. Проте головна причина поразки — наші технічні помилки та неточні передачі, які могли призвести до гольових моментів. Це найвищий рівень, і сьогодні Іспанія показала більше.

Ми розчаровані, але не хочу перекреслювати все хороше, що зробила команда на цьому турнірі. Іспанія контролювала гру, а нам бракувало технічної точності та енергії. Хотілося створити супернику більше проблем в атаці", — цитує Дешама RMC.

У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії зустрінеться з переможцем півфіналу Англія — Аргентина. Матч відбудеться у середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом. Фінал мундіалю запланований на неділю, 19 липня.

Зазначимо, що Дідьє Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. Під його керівництвом команда стала чемпіоном світу у 2018 році, а на ЧС-2022 дійшла до фіналу, де поступилася Аргентині.

Очікується, що після завершення чемпіонату світу-2026 Дешам залишить посаду головного тренера французької збірної.

Повідомлялося, що тренер збірної Франції Дідьє Дешам побив рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів серед наставників.

Також ми писали, що Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.