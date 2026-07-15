Воротар збірної Іспанії побив національний рекорд Касільяса на чемпіонатах світу

Унаї Сімон відіграв на нуль у матчі проти Франції (Фото: Reuters/Jerome Miron)

Воротар збірної Іспанії Унай Сімон відіграв на нуль. Таким чином, голкіпер побив рекорд Ікера Касільяса за кількістю сухих матчів за збірну на чемпіонаті світу. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Для Сімона цей матч став восьмим без пропущених м’ячів на світових першостях і шостим — у поточному турнірі.

На рахунку легендарного Касільяса сім матчів без пропущених голів на найпрестижнішому змаганні збірних. При цьому Ікер виступав на чотирьох чемпіонатах світу, тоді як для Унаї цей турнір — лише другий у кар'єрі.

У складі збірної Іспанії Сімон провів 65 матчів, у яких пропустив 49 м’ячів і 30 разів зіграв на нуль.

У фіналі ЧС-2026 Іспанія зіграє з переможцем матчу Англія — Аргентина, який відбудеться в середу, 15 липня; початок — о 22:00 за київським часом. Фінал мундіалю пройде в неділю, 19 липня.

Нагадаємо, що збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи з футболу. У 2024 році підопічні Луїса де ла Фуенте обіграли у фіналі Англію з рахунком 2:1.

Повідомлялося, що Мбаппе різко розкритикував гру Франції після поразки від Іспанії.

Зазначимо, що тренер збірної Франції Дідьє Дешам побив рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів серед наставників.