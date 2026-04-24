Найдорожчі в історії. Квитки на фінал ЧС-2026 із футболу у США перепродають за понад $2 млн

24 квітня, 14:41
Фінал мундіалю відбудеться на MetLife Stadium (Фото: REUTERS/Bing Guan)

Фінал мундіалю відбудеться на MetLife Stadium (Фото: REUTERS/Bing Guan)

Квитки на фінал чемпіонату світу-2026, який відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife Stadium у штаті Нью-Джерсі, з’явилися в перепродажі за астрономічними цінами.

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На офіційній платформі перепродажу ФІФА чотири квитки категорії 1 виставлені за ціною $2,3 мільйона за кожен, повідомляє The Athletic. Водночас інші місця в тому самому секторі, позаду воріт на арені місткістю 82 500 глядачів, доступні приблизно за $16 098.

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ФІФА не встановлює ціни на вторинному ринку, однак отримує 15% комісії як з покупця, так і з продавця. Таким чином, у разі продажу одного такого квитка за $2,3 млн організація може заробити близько $600 тисяч.

На попередніх мундіалях ціни перепродажу обмежували номіналом, але у Північній Америці діє інша модель. У США та Канаді квитки можна продавати за ринковою ціною, тоді як у Мексиці діє окрема платформа — там перепродаж дозволений лише за номіналом або дешевше для громадян країни.

Цінова політика вже викликала хвилю критики. Вболівальники скаржилися на технічні збої, довгі черги та високі ціни під час останнього етапу продажів. Додаткове обурення спричинила поява нової категорії квитків — Front Category 1, яку багато хто сприйняв як спробу ще більше монетизувати найкращі місця.

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Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці, у ньому вперше в історії братимуть участь 48 національних збірних замість традиційних 32.

Раніше повідомлялося, що 18-річний вінгер лондонського Челсі та збірної Бразилії з футболу Естеван може не зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Футбол ЧС-2026 Чемпіонат світу з футболу ФІФА

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