Президент Аргентини не полетить на фінал ЧС-2026 проти Іспанії через забобони

Президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде присутній на фіналі чемпіонату світу 2026 року проти Іспанії, який відбудеться на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі.

Мілей вирішив залишитися в Аргентині через забобони, повідомляє The Athletic. Усі попередні матчі своєї збірної він дивився з президентської резиденції в Олівосі й хоче зберегти цю традицію, оскільки аргентинці виграли всі сім ігор на шляху до фіналу.

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Президент пояснив, що під час турніру дотримується певних ритуалів. Зокрема, він постійно одягає куртку з логотипом нафтової компанії.

«Оскільки холодно, а я не вмикаю опалення, то ношу куртку нафтової компанії. У день матчу зі Швейцарією мені стало дуже спекотно, я її зняв — і нам одразу забили. Потім знову одягнув її і більше не знімав», — розповів Мілей.

Забобони є поширеним явищем в аргентинському футболі. Головний тренер збірної Ліонель Скалоні раніше зізнавався, що завжди ступає на поле з правої ноги, а Ліонель Мессі, Родріго Де Поль та президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапія перед ключовими матчами традиційно роблять спільне фото, яке вважають щасливим талісманом.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше ми писали, що Сабо зробив прогноз на фінал чемпіонату світу Іспанія — Аргентина.