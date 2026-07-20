Після скандального рішення щодо Балогуна: президент УЄФА бойкотував фінал ЧС-2026 через конфлікт із ФІФА

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін відмовився відвідати фінал чемпіонату світу-2026, який відбувся у Нью-Йорку.

За інформацією The Times, функціонер бойкотував матч через конфлікт із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Чеферіна запросили на фінальний поєдинок між Іспанією та Аргентиною, однак він не полетів до США через рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна на матч 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Балогун мав пропустити гру проти Бельгії через червону картку, яку отримав у матчі групового етапу проти Боснії та Герцеговини (2:0). Однак нападник Монако взяв участь у поєдинку після того, як ФІФА скасувала його одноматчеву дискваліфікацію.

Це рішення викликало критику, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив переглянути покарання для Балогуна, адже не вважав епізод порушенням правил.

Інфантіно підтвердив, що отримав дзвінок від Трампа, але зазначив, що повідомив президенту США про «триваючий судовий процес за участю незалежних судових органів ФІФА», а рішення має ухвалюватися компетентними органами.

Раніше УЄФА розкритикував рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію Балогуна. В організації заявили, що покарання за вилучення не потребує додаткового схвалення з боку інших структур, а також вважають, що ФІФА «перетнула червону лінію» щодо чесності футболу.

Окрім цього, віцепрезидентка УЄФА Лора Макаллістер також висловила критику через скасування дискваліфікації нападника збірної США.

Нагадаємо, збірна Іспанії обіграла Аргентину з рахунком 1:0 у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Раніше повідомлялось, що ФІФА та УЄФА не повернуть Росію у футбол після скандального рішення МОК.