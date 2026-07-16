З 50 тисяч до 29 мільйонів. Хто став головною зіркою ЧС-2026 в Instagram

Чемпіонат світу-2026 став для футболістів не лише можливістю виграти трофей, а й шансом заявити про себе на весь світ.

Феєрична гра на футбольному полі, зворушливі історії поза ним, меми та скандали додали популярності десяткам гравців і змусили декого з відкритим ротом дивитися на кількість нових підписників у своєму Instagram.

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Десятка футболістів, які найбільше додали підписників під час ЧС-2026:

10. Кіліан Мбаппе (Франція) — +4 млн

Француз приїхав на мундіаль у Північній Америці вже у статусі суперзірки. Залишалося лише підтвердити свій статус — і з цим Мбаппе успішно впорався. Нападник забив вісім голів у семи матчах і здобув прихильність ще чотирьох мільйонів користувачів.

Фото: Instagram

9. Майкл Олісе — +4,2 млн

Олісе, ймовірно, став найближчим партнером Мбаппе у збірній, адже саме Майкл віддав більшість результативних передач на голи Кіліана на турнірі. Вишукані паси та магічна гра француза змусили понад чотири мільйони користувачів підписатися на його Instagram. До чемпіонату світу за Олісе стежили близько 6 млн людей.

Фото: Instagram

8. Джуд Беллінгем (Англія) — +5,3 млн

Свою фанатську базу Беллінгем зібрав ще під час виступів за дортмундську Боруссію та мадридський Реал. Втім феноменальна гра Джуда на мундіалі (шість голів і одна результативна передача) у складі збірної Англії привела до його сторінки ще понад 5 млн підписників. Зараз за ним стежать 48,5 млн користувачів.

Фото: Instagram

7. Ендрік (Бразилія) — +5,3 млн

Ендрік на чемпіонаті світу-2026 став популярним не стільки завдяки своїй грі, скільки мемам. Користувачі жартували з того, що Карло Анчелотті дає молодому форварду замало ігрового часу, що й зробило його народним улюбленцем. Зараз на його сторінку підписані 23,8 млн людей.

Фото: Instagram

6. Гільберто Мора (Мексика) — +5,7 млн

17-річний мексиканський вундеркінд став другим наймолодшим футболістом, який вийшов на поле з перших хвилин у матчі плей-оф чемпіонату світу. Лише Пеле був на 20 днів молодшим, коли встановив цей рекорд у 1958 році — у віці 17 років і 239 днів.

Загалом Мора відіграв чотири матчі на домашньому мундіалі, а кількість його підписників зросла майже вп’ятеро.

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Фото: Instagram

5. Ліонель Мессі (Аргентина) — +5,8 млн

Капітан збірної Аргентини є одним із найобговорюваніших гравців цьогорічного мундіалю. У 39 років Лео побив бомбардирський рекорд Мирослава Клозе й із вісьмома голами претендує на звання найкращого бомбардира турніру. До чемпіонату світу на Мессі вже були підписані понад 500 млн користувачів, тож навряд чи він навіть помітив, що його аудиторія зросла на 5,8 млн.

Фото: Instagram

4. Неймар (Бразилія) — +6,5 млн

Чемпіонат світу-2026 став останнім танцем Неймара у складі збірної Бразилії. На турнірі він провів лише 37 хвилин, забив гол з пенальті, назвав голкіпера збірної Норвегії ідіотом і водночас набрав понад 6,5 млн нових підписників.

Фото: Instagram

3. Кріштіану Роналду (Португалія) — +10 млн

Роналду теж навряд чи помітив приріст аудиторії. Португальця може здивувати лише те, що в цьому рейтингу він посідає лише третє місце. Кріштіану залишається найпопулярнішою людиною в Instagram за всю історію платформи (676 млн), а під час мундіалю кількість його підписників збільшилася ще на 10 мільйонів.

Фото: Instagram

2. Ерлінг Голанд (Норвегія) — +24 млн

Під час чемпіонату світу у Північній Америці Голанд став улюбленцем мільйонів уболівальників. У Перу дітей називають його іменем, а в Китаї обожнюють за почуття гумору. Тож не дивно, що Ерлінг набрав ще 24 млн підписників і за їхньою кількістю навіть обігнав принципового суперника Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед (65,8 млн).

Фото: Instagram

1. Возінья (Кабо-Верде, воротар) — +28,9 млн

На вершині рейтингу опинився 40-річний голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья, який став світовою зіркою після матчу проти Іспанії (0:0). А зустріч з Аргентиною (2:3) в 1/16 фіналу чемпіонату світу остаточно закохала вболівальників у воротаря.

Перед стартом мундіалю у Возіньї було близько 50 тисяч підписників, а зараз за ним стежать уже понад 29 млн користувачів.

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Фото: Instagram

Раніше ми писали, як ЧС-2026 зробив Голанда, Возінью та Олісе культурними феноменами.