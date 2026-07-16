Меми, діти та мільйони прихильників. Як ЧС-2026 зробив Голанда, Возінью та Олісе культурними феноменами

Яскраві голи, емоційні історії та щирість з уболівальниками виходять далеко за межі футбольного поля.

Один із таких прикладів — Ерлінг Голанд із сенсаційної збірної Норвегії. «Вікінги» вийшли на чемпіонат світу вперше за 28 років, а форвард став головною зіркою команди. На його рахунку сім голів у пʼяти матчах турніру. Він змусив плакати Неймара, вибивши Бразилію з мундіалю, тим самим закохавши в себе мільйони фанатів по всьому світу.

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Справжній бум стався у Перу. За даними національного реєстру RENIEC, під час турніру понад 560 новонароджених отримали імена на честь норвежця: 468 дітей зареєстрували з прізвищем Голанд, ще 91 — повним ім'ям Ерлінг Голанд (деякі навіть — Ерлінг Браут Голанд). Цікаво, що рекордсменом серед футболістів, чиїми іменами називали новонароджених перуанців, є Неймар — понад 33 тисячі випадків. Ім'я Мессі носять понад 3 тисячі дітей, а Роналду — понад 1100.

Голанда люблять і в Азії. Перед чемпіонатом світу футболіст почав розвивати свій бренд у Китаї й захопив аудиторію самоіронією та незвичним почуттям гумору. Фанати прозвали норвежця Малюк Ха (Ha Bao), активно створюють про нього меми, а сам нападник підтримує цей образ, бере участь у китайських інтернет-трендах, цікавиться місцевою культурою та навіть звертається до вболівальників китайською мовою.

На тлі відсутності збірної Китаю на чемпіонаті світу тамтешні вболівальники масово підтримували Норвегію, а після її вильоту від збірної Англії засипали Голанда повідомленнями з підтримкою.

Голанд став героєм мемів і за межами Китаю. У соцмережах розлетілося відео, згенероване ШІ, на якому Ерлінг їсть у їдальні біля дзеркала. Коли футболіст бачить своє відображення — лякається, однак продовжує їсти.

Фани також згенерували неймовірний гол Голанда за Манчестер Сіті у стилі ніндзя, який ввів багатьох в оману.

А обличчя та зачіска Ерлінга розбавляють побут уболівальників у повсякденному житті.

Ще далі зайшла 22-річна шведська модель Джулія Гроб. Тисячі користувачів почали писати їй, що вона схожа на Голанда через світле волосся, скандинавську зовнішність і риси обличчя. Дівчина вирішила зняти відео з пародією на Ерлінга, яке набрало мільйони переглядів. Після цього вона почала регулярно публікувати схожий контент. Цікаво, що Джулія навіть не знала, хто такий Голанд, тому після повідомлень користувачів їй довелося гуглити, хто це.

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Неймовірну історію популярності пережив і 40-річний голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья. Перед мундіалем у нього було трохи більше ніж 50 тисяч підписників в Instagram, а після феєричних матчів проти Іспанії (0:0) та Аргентини (2:3) на воротаря підписалося понад 29 млн користувачів. Цікаво, що на честь Возіньї також називали дітей. Один із таких випадків стався у Гватемалі, в регіоні Альта-Верапас, у містечку Тактик. Новонародженого хлопчика офіційно зареєстрували як Vozinha Chub Tzi. Батьки пояснили, що це пряма відсилка до сейвів голкіпера та його виступу на турнірі.

Популярність кабовердійця вплинула й на ставлення до нього та його родини. Перед чемпіонатом світу через суворі правила оформлення документів мамі Возіньї відмовили у візі до США.

Проте після всесвітньої популярності голкіпера організатори турніру взяли це питання на себе й змогли вирішити проблему. Уже в матчі другого туру проти Уругваю (2:2) жінка підтримувала сина наживо.

Vozinha’s mother has made it, following his son at the World Cup. 🤍🇨🇻 pic.twitter.com/jV7TQiUhwb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Ще одним улюбленцем уболівальників став Майкл Олісе. Вінгер приїхав на чемпіонат світу у статусі технічного футболіста, а залишив турнір справжньою суперзіркою. Фани по всьому світу скаржаться, що не можуть знайти джерсі з його прізвищем, а техніка француза на полях Північної Америки змусила багатьох заговорити про його можливий перехід до Реала.

Поза полем Олісе також вирізняється. Якщо зайти на його сторінку в Instagram, можна побачити фотографії, які виглядають так, ніби їх зробили на старий фотоапарат. У такий спосіб футболіст підтримав паризьку фотографку Флоренс Перне, якій відмовили в акредитації на чемпіонат світу. Вона фотографує матчі через екран телевізора у власній вітальні.

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Цікаво, що популярністю футболіста вдало скористався ресторан у Копенгагені, який називається Olise. Під час ЧС-2026 заклад повністю занурився у підтримку збірної Франції, а персонал виходить на зміну у футболках команди з номером 11 і прізвищем Олісе.

🚨INTERESTING: The employees of a Copenhagen restaurant named "Olise" took advantage of the World Cup to all wear jerseys of the French national team player. 😁👕 pic.twitter.com/RDY9fNPn2T — Kalshi Footy (@KalshiFooty) June 30, 2026

Привернув до себе увагу й півзахисник збірної Англії Джуд Белінгем, який дублем у ворота Норвегії вивів свою команду до півфіналу чемпіонату світу. Футболіст разом із Гаррі Кейном є головною зіркою «Трьох левів», а Джон Террі заявив, що Джуд нагадує йому легендарного Зінедіна Зідана. У Белінгема дуже хороші стосунки з Ерлінгом Голандом, тому не дивно, що на його честь теж називають дітей. До того ж англієць значно збільшив свою аудиторію в Instagram, додавши понад 5,3 млн підписників.

Раніше ми писали, що володар Золотого м’яча Родрі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу.