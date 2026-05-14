Дворазовий переможець Ліги чемпіонів і зірка Реала пропустить мундіаль: Франція оголосила заявку на ЧС-2026

Едуарду Камавінга не зіграє на чемпіонаті світу-2026 (Фото: REUTERS/Albert Gea)

57-річний фахівець включив до списку 26 футболістів. Про це повідомляє Foot Mercato.

Заявка збірної Франції на чемпіонат світу-2026 з футболу

Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн), Робен Ріссер (Ланс);

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Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хілаль), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Максанс Лакруа (Крістал Пелес), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія);

Півзахисники: Н’Голо Канте (Фенербахче), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабьо (Мілан), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Магн Акліуш (Монако), Бредлі Барколя (ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезіре Дуе (ПСЖ), Майкл Олісе (Баварія);

Нападники: Кіліан Мбаппе (Реал), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелес), Маркус Тюрам (Інтер).

До заявки не потрапили воротар Люка Шевальє (ПСЖ) і півзахисник Едуардо Камавінга (Реал), який разом із мадридським клубом двічі вигравав Лігу чемпіонів.

На чемпіонаті світу-2026 Франція зіграє в одній групі з Сенегалом, Іраком і Норвегією.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.

Нагадаємо, що на попередньому мундіалі в Катарі 2022 року збірна Франції завоювала срібло, а 2018-го стала чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що шестиразовий переможець Ліги чемпіонів із Реала не зіграє на ЧС-2026.