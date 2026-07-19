Літо буває різне — пляжне, спекотне, відпускне. Але це — літо великої гри! Світове футбольне змагання — подія, яку вболівальники чекали 4 роки. Приєднуйся до головної події літа з букмекерським брендом GGBET!

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У фіналі чемпіонату світу з футболу зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом 19 липня.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Іспанія — Аргентина так: коефіцієнт на перемогу Іспанії — 2.32, на перемогу Аргентини — 3.56. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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ТОВ «ГГБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 № 128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 № 129).

Пропозиція діє з 11 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під «3000000 грн призових» розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу — його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 12:00 17.07.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.