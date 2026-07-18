У поєдинку за третє місце зустрінуться команди, які програли у півфіналах.

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У ніч з 18 на 19 липня відбудеться поєдинок за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Англії. Гра розпочнеться о 0:00 за київським часом.

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Літо великої гри триває — на черзі Франція — Англія. Експерти GGBET віддають перевагу Франції з коефіцієнтом 1.92, на Англію — 3.83. Обирай, кого підтримати на ggbet.ua. Все буде GG!

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Пропозиція діє з 11 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під «3000000 грн призових» розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу — його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 11:00 17.07.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.