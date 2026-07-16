Фінал ЧС-2026 з футболу: дата і час, хто гратиме, де дивитися трансляцію

Мундіаль завершиться в неділю, 19 липня, в Іст-Ратерфорді (США). У фінальному матчі турніру зіграють збірні Іспанії та Аргентини. А в церемонії закриття візьмуть участь Джастін Бібер, Шакіра, гурт BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуельський диригент Густаво Дудамель, хор PS22 Chorus, а також персонажі «Вулиці Сезам» і «Маппет-шоу».

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Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні пряма трансляція матчу Іспанія — Аргентина буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. У фіналі ЧС-2022 аргентинці перемогли збірну Франції в серії пенальті — 3:3 (4:2). Аргентинці вже тричі вигравали мундіаль. Збірна Іспанії має один трофей — здобутий у 2010 році.

Фото: NV

Нагадаємо, що ФІФА продасть фрагменти газону з поля, на якому відбудеться фінал ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що ФІФА хоче збільшити кількість учасників наступного чемпіонату світу з 48 до 64 збірних. ЧС-2030 триватиме з 13 червня до 21 липня. Турнір відбудеться рівно через сто років після першого в історії чемпіонату світу. Його прийматимуть три країни: Іспанія, Португалія та Марокко. Уругвай, Аргентина та Парагвай приймуть по одному матчу відкриття турніру.